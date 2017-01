Aposentada chinesa carrega os prÃ³prios intestinos em uma sacola plÃ¡stica durante 20 anos por nÃ£o conseguir pagar uma cirurgia

Uma chinesa de 80 anos que ficou com os intestinos fora do corpo após uma operação mal-sucedida carrega os órgãos por 20 anos envoltos em sacola plástica – como as que são usadas em supermercados.

Lan Guo’e, que mora no vilarejo de Niuche (província de Hubei, China), chamou a atenção de um jornal local. Imagens dela se tornaram virais no Weibo, rede semelhante ao Twitter.

A aposentada e o marido não têm dinheiro para pagar uma nova cirurgia, relatou o “Daily Mail”, citando o “Chutian Urban Newspaper”.

O drama da chinesa começou em 1971, quando foi submetida à esterilização. Um problema na cicatrização fez com que os médicos recomendassem que Lan voltasse à mesa de cirurgia. Mas faltava dinheiro.

Com o tempo, os intestinos foram pressionando a cicatriz até que ela se rompeu e parte dos órgãos saltaram.

Lan contou ao repórter, que estava acompanhado de um médico, que não tem condições de comer, vestir-se e dormir sem a ajuda do marido. Ela também usa elásticos para conter fezes e urina.

De acordo com o jornal local, a idosa não tem direito a benefício público.

