Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2019

O pagamento da segunda parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começou nesta segunda-feira (25).

Os depósitos serão feitos até o dia 6 de dezembro, junto com o pagamento do benefício de novembro, conforme o calendário oficial de 2019. Para aqueles que recebem benefícios acima de um salário mínimo, o pagamento iniciará no dia 2 de dezembro.

Os valores serão depositados na conta corrente em que o segurado recebe o benefício mensal do INSS. A primeira parcela do 13º salário foi paga entre agosto e setembro. A antecipação de metade do benefício costuma acontecer desde 2006, mas a decisão sobre o pagamento era tomada anualmente. Em 2019, no entanto, o governo federal editou uma medida provisória para tornar essa antecipação obrigatória.

