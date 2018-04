Uma aposta de Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, faturou R$ 692.887,47 no concurso 1.644 da Lotofácil, realizado na noite de segunda-feira em São Paulo. O sortudo ou sortuda acertou as 15 dezenas e dividiu o prêmio principal da loteria com outra aposta de Jeceaba (MG). Os números sorteados foram: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 13, 15, 18, 22, 23 e 24.

