Uma aposta de Londrina, no Paraná, acertou as seis dezenas do concurso 2.193 da Mega-Sena, realizado neste sábado. O prêmio é de R$ 5,6 milhões. O próximo sorteio na quarta-feira poderá pagar R$ 3 milhões. As dezenas sorteadas foram: 07, 08, 22, 27, 29 e 42. A quina teve 55 apostas ganhadoras, que receberão R$ 31.103,09, cada. Outras 4.664 apostas acertaram a quadra. Cada uma vai ganhar R$ 523,97.

