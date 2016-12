Aposta de Passo Fundo é uma das cinco ganhadoras da Lotofácil

Uma aposta de Passo Fundo, no Norte do Estado, foi uma das cinco acertadoras da Lotofácil. As 15 dezenas foram sorteadas na noite desta segunda-feira (12).

Cada ganhador levará um prêmio de R$ 914.001,43. O próximo sorteio da Lotofácil poderá pagar R$ 1.700.000,00 na quarta-feira (14). A Mega-Sena está acumulada e poderá pagar R$ 25 milhões. Os números sorteados foram: 01 – 03 – 04 – 05 – 08 – 11 – 12 – 13 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25.

Notícias Relacionadas:

Comentários