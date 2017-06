Aposta de Passo Fundo Ã© uma das ganhadoras da Quina de SÃ£o JoÃ£o

Uma aposta de Passo Fundo, no Norte do Estado, é uma das 12 ganhadoras da Quina de São João, sorteada na noite deste sábado (24) pela Caixa Econômica Federal na cidade de Campina Grande (PB). Com o resultado, cada vencedor levará um prêmio de R$ 11.622.069,29. Os números sorteados foram 06,07,13,14 e 26.

Dos ganhadores, três são da capital São Paulo, uma da cidade do Rio de Janeiro, Manaus (AM), Brasília (DF), Aparecida de Goiânia (GO), São Luís (MA), Belo Horizonte (MG), Teresina (PI), Marialva (PR) e Passo Fundo (RS).

