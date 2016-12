Uma aposta de Porto Alegre e outra de São Paulo acertaram as cinco dezenas do concurso 4.261 da Quina, realizado na noite de sábado (17) em Canto do Buriti (PI). Cada sortudo faturou R$ 1.548.263,97, segundo a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados foram: 09, 32, 41, 43 e 44. Noventa e seis apostadores acertaram quatro dezenas e ganharam R$ 4.838,87. O próximo sorteio, que ocorrerá nesta segunda-feira (19), poderá pagar R$ 600 mil.

