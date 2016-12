Uma aposta de Porto Alegre acertou as 15 dezenas do concurso 1.449 da Lotofácil, realizado na noite de sexta-feira (16) em Canto do Buriti (PI), e faturou R$ 562.072,22. Os números sorteados foram: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 15, 16, 20, 22, 23 e 24.

Apostadores de Nepomuceno (MG), Jundiaí (SP) e São Paulo também acertaram as 15 dezenas e embolsaram o mesmo prêmio, segundo a Caixa Econômica Federal. O próximo sorteio, que ocorrerá na segunda-feira (19), poderá pagar R$ 1,7 milhão.

