Aposta de Porto Alegre fatura R$ 455 mil na Lotofácil

Uma aposta de Porto Alegre faturou R$ 455.928,26 no concurso 1.641 da Lotofácil, realizado na noite de segunda-feira (26) em São Paulo. O sortudo ou sortuda acertou os 15 números sorteados e dividiu o prêmio principal da loteria com outros quatro apostadores – dois de Minas Gerais, um de São Paulo e outro do Tocantins.

As dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal foram: 03, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 e 25. Quatrocentas e quinze apostas acertaram 14 números e levaram R$ 1.690,19 cada. O próximo concurso da Lotofácil, que ocorre nesta quarta-feira (28), pode pagar R$ 1,7 milhão.

