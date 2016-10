Aposta de São Leopoldo leva mais de R$ 1,4 milhão na Quina

Uma aposta realizada em São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre, faturou sozinha o prêmio principal do concurso 4208 da Quina, realizado na noite desta sexta-feira (14), em Piripiri, no interior do Piauí.

O bilhete premiado garantiu uma bolada de R$ 1.431.336,71 ao portador. Os números sorteados foram 20, 21, 65, 68 e 76. Outras 76 apostas fizeram a quadra e garantirão prêmio de R$ 5.513,83.

