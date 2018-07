Um único apostador, de São Luis do Maranhão, acertou as seis dezenas do concurso 2.062 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (25) em Pouso Redondo (SC). O prêmio foi de R$ 73.450.153,75. Veja as dezenas sorteadas: 08, 10, 15, 23, 25 e 34. O sorteio do concurso 2.063 da Mega-Sena será no sábado (28). O prêmio é estimado em R$ 3 milhões.

Deixe seu comentário: