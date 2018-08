Aposta e risco

É cada vez mais evidente que o PT manterá a candidatura de Lula até 17 de setembro, prazo final para a Justiça Eleitoral decidir sobre todos os pedidos de registro. Diante da negativa, Fernando Haddad, o Plano B, terá apenas 19 dias para fazer campanha e se apresentar como o escolhido por Lula.

É preciso fechar a torneira

A Câmara dos Deputados analisa proposta que põe fim ao teto de gastos públicos. Emenda constitucional de 2016 determina que até 2036 as despesas federais não poderão crescer acima da inflação acumulada em 12 meses, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Isso representa mais endividamento, já que a receita não cobre o que é gasto.

Causa e consequência

Criar mais despesas significa pagar mais juros. Ontem à noite, o placar eletrônico registrava 287 bilhões e 600 milhões de reais. Valor desembolsado pelo Tesouro Nacional, desde 1º de janeiro deste ano, só para rolar a dívida do governo federal. É mais do que a soma dos orçamentos dos Ministérios da Saúde e da Educação em um ano.

Conversa furada

Candidatos prometem plebiscitos, caso vençam, como se fosse a operação mais simples. Depois, arrumam desculpas para justificar a inviabilidade.

Inconformado

Não adiantou a nomeação de seis dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal nos governo Lula e Dilma. O PT levanta a bandeira de modificação dos critérios de futuras escolhas, começando pela determinação do tempo de mandato para cada ministro.

Risco pouco percebido

Com a participação de técnicos especializados vindos de outros estados, a Rede Pampa realizou, ontem à tarde, o Fórum Crimes no Campo. A médica veterinária Aline Rodrigues, da Secretaria da Agricultura de Porto Velho, Rondônia, tratou do tema Abigeato e Saúde Pública. Com dados estatísticos, alertou para o grave risco do consumo de carne, cuja procedência seja desconhecida.

Painel de promessas

O que dizem candidatos à Presidência da República vai para o caderno de notas. Vejamos: criar tributos sobre lucros, dividendos e grandes heranças. Mais: medidas para bancos reduzirem os juros, usar pente-fino nos incentivos fiscais concedidos e tributo regulatório.

Taco a taco

Na coleta de dinheiro para campanhas, via Internet, estão próximos: Jair Bolsonaro arrecadou 791 mil reais e 7 mil de 995 doadores. Lula recebeu 706 mil e 7 mil de 201 apoiadores.

Como o candidato queria

No Jornal Nacional, ontem à noite, Bolsonaro ganhou uma escada para subir ao palco onde dançou e rolou. Sobre o país com o setor público falido, durante a entrevista, nenhuma referência.

Dinheiro se aproxima das contas

Dirigentes contam as horas para que a sexta-feira chegue logo e possam usufruir da entrada de 64 milhões de reais do Fundo Partidário em suas contas. A maior fatia ficará com o PT: 8 milhões e 426 mil. A menor: 93 mil para o Partido da Mulher Brasileira. Na reta final das campanhas, é intensa a choradeira dos candidatos de primeira viagem que ficaram fora da divisão do Fundo de Campanha, que totaliza 1 bilhão e 700 milhões de reais.

Tentar não custa

Em relação a 2014, o número de eleitores no país aumentou 3 por cento. Os candidatos aos cargos eletivos foram adiante: são mais 8 por cento.

Voo turbulento em 2019

Secretários municipais foram ontem à Câmara para pedir que todos apertem mais ainda o cinto. No próximo ano, as despesas da Prefeitura serão de 8 bilhões e 780 milhões, mas a receita não passará de 7 bilhões e 616 mil. Portanto, o déficit chegará a 1 bilhão e 164 milhões de reais. Os gastos previstos no orçamento serão submetidos a uma peneira rigorosa.

Cai fluxo ao exterior

Turistas brasileiros pensam duas vezes: há um ano, o euro valia 3 reais e 70 centavos. Agora saltou para 5 reais. Aumento nada palatável.

Sonham com a saída

Nos encontros de amigos para falar sobre Política, sempre surgem alguns com saudades do Parlamentarismo que nunca tivemos.

Deixe seu comentário: