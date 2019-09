Uma aposta única de Brasília (DF) levou o prêmio de R$ 120.085.143,97 no concurso 2.189 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta (18) em São Paulo (SP). Veja as dezenas sorteadas: 04 – 11 – 16 – 22 – 29 – 33. O próximo concurso (2.190) será realizado no sábado (21). O valor acumulado é de R$ 38 milhões.

