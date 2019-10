Uma aposta de Fortaleza (CE) levou o prêmio de R$ 34.615.569,28, no concurso 2.198 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (16) em São Paulo (SP). Veja as dezenas sorteadas: 01 – 11 – 34 – 36 – 44 – 56. O próximo concurso (2.199) será no sábado (19). O valor acumulado é R$ 3 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

Deixe seu comentário: