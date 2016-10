Aposta única de Minas Gerais fatura R$ 76,5 milhões na Mega-Sena

Uma aposta do estado de Minas Gerais acertou as seis dezenas do concurso 1.871 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (29). O sorteio ocorreu em Teresina (PI). O ganhador é da cidade de Varginha, no Sul de Minas Gerais, e faturou R$ 76.548.193,31. As dezenas sorteadas foram 03, 11, 17, 33, 52 e 58.

A Quina teve 275 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 20.893,81. Outras 15.560 apostas acertaram a quadra e vão levar R$ 527,52 cada uma. A estimativa de prêmio do próximo sorteio, que será realizado na quinta-feira (03), é de R$ 2,5 milhões.

Comentários