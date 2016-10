Apostador gaúcho fatura mais de R$ 1 milhão na Lotofácil

Um apostador de Sarandi, no Norte do Rio Grande do Sul, faturou R$ 1.030.986,64 no concurso 1.427 da Lotofácil, realizado na noite de segunda-feira (24). Outro apostador de Salvador (BA) também acertou as 15 dezenas e embolsou a mesma quantia.

Os números sorteados em São Paulo foram: 01, 02, 07, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 25.

