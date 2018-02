Apostador gaúcho fatura mais de R$ 460 mil na Lotofácil

Uma aposta realizada em Nova Prata acertou, junto com outros três sortudos, as 15 dezenas do concurso 1.629 da Lotofácil, realizado na noite de segunda-feira (26) em São Paulo. Cada apostador faturou R$ 460.551,12.

Os números sorteados foram: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 14, 15, 18, 22, 24 e 25. As outras apostas ganhadoras são de Arapiraca (AL), São Gonçalo dos Campos (BA) e Fortaleza (CE).

O próximo sorteio da Lotofácil, que ocorre nesta quarta-feira (28), pode pagar R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

