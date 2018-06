Apostas de Porto Alegre e Canoas faturaram prêmios da Quina, edição de São João, e da Mega-Sena

Uma aposta de Porto Alegre acertou as cinco dezenas do concurso 4.706 da Quina, edição de São João, cujo sorteio foi realizado na noite de sábado (23), em Campina Grande (PB). Os números sorteados foram 03, 29, 33, 53 e 69.

O novo milionário faturou R$ 20.843.799,43. Outros cinco sortudos, de Brasília (DF), Vila Velha (ES), Rondonópolis (MT), Belém (PA) e São Paulo (SP), também embolsaram a mesma quantia.

Mega-Sena

O concurso 2.052 da Mega-Sena também realizado no sábado contou com uma aposta do Rio Grande do Sul entre os vencedores. Um bilhete de Canoas registrou seis acertos e faturou R$ 9.627.559,21.

Outros três participantes, de Salvador (BA), Marabá (PA) e Maranguape (CE), também foram premiados com a mesma quantia. Os números sorteados foram 50, 51, 56, 57, 58 e 59. O próximo sorteio da Quina ocorrerá na segunda-feira (25), enquanto que a Mega-Sena terá nova edição na quarta-feira (27).

Como jogar a Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números entre os 60 disponíveis.

O apostador deve marcar de seis a 15 números e pode deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

Probabilidade

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples de seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de um em 50.063.860, segundo a Caixa. Já para uma aposta de 15 dezenas, por 17.517,50 reais, a probabilidade de acertar o prêmio é de um em 10.003.

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 45,3% da arrecadação, já computado o adicional destinado ao Ministério do Esporte. Dessa porcentagem, 35% são distribuídos entre os acertadores dos seis números sorteados (Sena); 19% entre os acertadores de cinco números (Quina); 19% entre os acertadores de 4 números (Quadra); 22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5; 5% ficam acumulados para a primeira faixa – sena – do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Recebimento de prêmios

Uma vez ganhador, é possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após dois dias de sua apresentação na agência da Caixa.

Acumulação

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. É importante conferir sempre o bilhete de aposta.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Na Mega-Sena, os bolões tem preço mínimo de R$ 10,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

