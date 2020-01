Rio Grande do Sul Apostas de Porto Alegre e Caxias do Sul acertam a Lotofácil e faturam mais de R$ 480 mil cada

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2020

Os números sorteados foram: 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 22 e 24 Foto: Divulgação Os números sorteados foram: 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 22 e 24. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Cinco apostas, entre elas uma de Porto Alegre e uma de Caxias do Sul, acertaram as 15 dezenas do concurso 1.918 da Lotofácil, realizado na noite de segunda-feira (20) em São Paulo. Cada sortudo faturou R$ 483.114,79, segundo a Caixa Econômica Federal.

Os demais ganhadores são de Goiânia (GO) e Araguari (MG). A outra aposta vencedora foi feita pela internet. Os números sorteados foram: 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 22 e 24.

O próximo sorteio da Lotofácil, que ocorre nesta quarta-feira (22), pode pagar R$ 2,5 milhões.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário