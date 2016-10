App Bourbon GO, do Bourbon Shopping, gera benefícios reais com captura de símbolos virtuais

Já está disponível para Android e IOS o aplicativo Bourbon GO. O jogo consiste em capturar os símbolos do Grupo Zaffari que estarão espalhados pelo mall do Bourbon Shopping Wallig, em Porto Alegre, e do Bourbon Shopping São Paulo, na capital paulista.

Quando um elemento é capturado, ele é convertido em moedas que podem ser trocadas por benefícios. A pontuação das capturas é dividida em 5 níveis de dificuldade: das mais fáceis a serem conseguidas, às mais raras, que equivalem a premiação maior. As trocas devem ser realizadas no balcão de informações dos shoppings.

