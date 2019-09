Apple anuncia iPhone 11 com três modelos; confira as novas tecnologias dos aparelhos

Com preços variando entre US$ 699 e US$ 1.099, a Apple apresentou na tarde desta terça-feira (10) os mais novos smartphones da maçã. Intitulados iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, os queridinhos da gigante americana serão comercializados a partir desta sexta-feira (13) em pré-venda nos Estados Unidos. Além dos celulares, a marca lançou ainda as mais recentes versões do Apple Watch, do iPad e o preço do serviço Apple TV Plus, concorrente da Netflix.

Trazendo novidades como câmera dupla e processador mais rápido ante os concorrentes, o modelo mais barato se destaca por apresentar tudo o que um usuário necessita a um preço mais convidativo, disponível em seis cores: preto, verde, amarelo, lilás, vermelho e branco. Ambas as câmeras do dispositivo são de 12MP, sendo uma delas ultra wide, característica antiga em smartphones Android.

No modelo do meio, iPhone 11 Pro, o combo aumenta e o dispositivo acrescenta uma terceira câmera, além de contar com uma tela de 5,8 polegadas. No topo de linha, iPhone 11 Pro Max, o display dá um salto para a casa das 6,5 polegadas. Neste, o destaque fica para a autonomia da bateria que promete durar cinco horas a mais do que o atual. Estes dois modelos estarão disponíveis nas cores preto, cinza, prata e dourado.

Embora não tenham sido divulgados os valores dos aparelhos no Brasil, a empresa confirmou que ainda neste ano o mercado do país deve receber as novas linhas.

Deixe seu comentário: