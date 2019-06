Apple anuncia modo escuro para iPhones

Durante a Worldwide Developers Conference (WWDC) conferência anual da Apple, que vai até a próxima sexta-feira (07), a companhia anunciou o tão aguardado “modo escuro” que já estava habilitado no sistema operacional da concorrente. A novidade vem junto com o, também recém lançado, IOS 13 que poderá ser baixado em iPhones a partir do 6s e 5se

Com a nova atualização do iOS 13, o usuário precisará ir na central de controle do smartphone para ativar a novidade. O que muda, basicamente, é que a interface que altera para preto os pontos onde eram brancos, mas harmoniza as demais cores para não ficar estranho. Além de não ser tão prejudicial para os olhos, o modo escuro consome menos energia e por isso ajuda a economizar tempo de uso da bateria. Os papéis de parede também recebem uma repaginada quando a funcionalidade está ativa assim como os widgets e o menu de notificações.

Além do modo escuro foram anunciadas outras novidades na WWDC como algumas melhorias no modo retrato, que agora terá a opção de controlar sombras e saturação em uma foto, novas opções de emojis personalizados e melhoras no sistema operacional do relógio inteligente da empresa.

