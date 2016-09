Apple anuncia que alguns modelos do iPhone 7 plus esgotou na pré-venda e não chegou às lojas no lançamento do novo aparelho

A quantidade inicial disponível para pré-venda do iPhone 7 Plus, versão do smartphone da Apple com tela de 5,5 polegadas, já está esgotada nos primeiros 25 países em que o produto começou a ser vendido ontem. A Apple divulgou um comunicado à imprensa internacional que o modelo da cor “preto brilhante” de 4,7 polegadas já esgotaram na pré-venda. Por conta disso, o aparelho nessa cor não está à venda nas lojas físicas no seu lançamento.

Além disso, todos os modelos do iPhone 7 Plus, em todas as cinco cores – ouro rosa, dourado, prateado, preto e preto brilhante – também já se esgotaram na pré-venda. (AE)

