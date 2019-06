Apple anuncia recall do Macbook Pro por risco de incêndio das baterias

A empresa Apple anunciou um recall de várias unidades do MacBook Pro pelo risco de superaquecimento das baterias, o que pode provocar um incêndio. As informações são do portal G1.

A chamada afeta um “número limitado” de unidades do MacBook Pro com tela de retina de 15 polegadas vendidas entre setembro de 2015 e fevereiro de 2017, disse a empresa, acrescentando que substituirá as baterias nessas unidades sem nenhum custo.

Os usuários dos equipamentos podem verificar se seus computadores devem ter suas baterias substituídas por meio de um site específico da empresa. A verificação é feita através do número de série do notebook, que pode ser encontrado clicando em “Sobre este Mac” no menu Apple. Em caso positivo, o usuário deve procurar um serviço autorizado de assistência da Apple.

Vários países são afetados. Na China, cerca de 63.000 unidades podem apresentar o problema, segundo a Administração Estatal Chinesa para a Regulamentação do Mercado. O regulador disse que houve seis relatos de superaquecimento, de acordo com a France Presse. A Apple não informou quantas unidades no Brasil podem ser afetadas.

A gigante da informática, no entanto, assegurou que não recebeu relatos de danos significativos aos computadores ou de ferimentos causados pelo defeito, mas instou os proprietários dos aparelhos afetados a pararem de usá-los imediatamente.

A empresa disse que a chamada não inclui modelos mais recentes do MacBook Pro ou laptops da Apple de outros modelos ou tamanhos.

Sistema de registro em aplicativos tem novidades

Além de um novo computador e novos sistemas operacionais, a Apple também trouxe, durante a conferência de desenvolvedores WWDC, uma nova função de registro e login em serviços, sites e aplicativos, chamado de “sign in com Apple”, que estará disponível a partir do iOS 13.

A função é semelhante àquelas que já existem para contas do Google e do Facebook: quando se opta por fazer login com uma dessas contas em um novo aplicativo ou serviço online o usuário é redirecionado para o site dessas empresas que confirmam a existência da conta.

Agora, será possível fazer o mesmo com o Apple ID. Mas há diferenças: a Apple reitera que nenhum dado do usuário vai ser usado ou monitorado pela empresa. Desenvolvedores só poderão perguntar nome e e-mail de um usuário que queira usar o serviço.

E mesmo o e-mail é informação que pode ser omitida: a função permite que o usuário crie um endereço de e-mail “falso” — uma combinação de letras e números que redireciona as mensagens para o verdadeiro endereço, que permanece seguro e oculto.

O novo sistema de login permite inclusive usabilidade em sistemas que não são da Apple, como o navegador Google Chrome. Mesmo em computadores Windows e Smartphones Android será possível utilizar o sistema de login, contanto que o usuário tenha um Apple ID.

A empresa afirmou que vai requerer de desenvolvedores que o sistema esteja disponível caso outro sistema de login por contas terceiras, como Facebook e Google, esteja presente.

Apesar disso, a Apple reitera que a nova funcionalidade contará também com incentivos para desenvolvedores: endereços de e-mail verificados (ainda que ocultos), segurança, multiplataformas e possibilidade de login ágil — a demora no processo de cadastro é visto como uma das questões que mais leva usuários e desistir de usar um serviço.

A empresa também afirma que a plataforma desenvolvida não será monitorada, o que permite guardar de maneira mais segura o trabalho dos desenvolvedores.

