Notícias Apple apresenta o novo MacBook Pro com tela de 16 polegadas

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2019

MacBook Pro 16: tela mais fina e corpo mais grosso. (Foto: Reprodução)

A Apple anunciou a versão em 16 polegadas do MacBook Pro, que chega ao mercado com um teclado repaginado, tecla ESC física e a possibilidade de incremento de memória até 8 TB.

A tela tem resolução de 3072 x 1920 pixels (até 500 nits de brilho, mas não é HDR). O teclado é a versão melhorada do conhecido mecanismo estilo tesoura. As teclas, menores e com um bom espaço entre elas, poderão ser trocadas individualmente, sem a necessidade de desmontar todo o notebook. E falando em teclas, a ESC voltou a ser física.

Um dos pedidos que os usuários fizeram e a Apple atendeu foi em relação ao aquecimento do dispositivo. Mais grosso que seu antecessor, o novo MacBook Pro ganhou um sistema de refrigeração projetado do zero: o dissipador da CPU principal tem uma área 35% maior e os coolers ganharam 28% de capacidade.

8 TB de memória

O usuário vai ter à escolha duas configurações, ambas com processadores Intel 9ª geração: uma com Core i7 de 6 núcleos e a outra, Core i9 de 8 núcleos, fazendo funcionar 16 GB de RAM DDR4 de 2666 MHz e SSD de 512 GB ou 1 TB (a depender do modelo). Além disso, será possível levar um dispositivo com até 64 GB de RAM e 8 TB de armazenamento no SSD, mas vai custar US$ 6.099 (um pouco mais de R$ 25.500).

Alimentando o conjunto, o novo notebook traz bateria de 100Wh. A Apple garantiu que ela aguenta 11 horas (uma hora a mais do que o modelo de 2018). A configuração ainda inclui as opções gráficas AMD Radeon Pro 5000M, memória de vídeo GDDR6 e mais uma opção de 8GB VRAM, seis alto-falantes, três microfones e uma câmera com sensor 720p..

O novo MacBook Pro 16 polegadas começa a ser vendido nos Estados Unidos com preços a partir de US$ 2.399 (R$ 10.041) Ainda esta semana, a Apple deve anunciar a data de chegada do notebook no mercado global.

Aplicativos

A Apple está buscando engenheiros de software para ajudar a empresa a criar aplicativos de mídia para Windows. A fabricante do iPhone revelou seus planos em uma lista de empregos no início deste mês, convidadando potenciais candidatos a “se juntar e criar a próxima geração de plaicativos de mídia para Windows”.

A empresa mantém aplicativos existentes do Windows, como iCloud e iTunes, mas esses dois apps são relativamente antigos e podem ficar ultrapassados. A Apple anunciou no início deste ano que está dividindo o iTunes em três aplicativos macOS separados: Podcasts, TV e Música. Nenhum deles chegou ao Windows, deixando os usuários de PC apenas com o iTunes. Caso você seja assinante da Apple Music ou Apple TV, precisa recorrer às versões web, já que o iTunes disponível no Windows 10 não comporta as novidades.

A lista de busca da Apple menciona que “a experiência com o UWP (Plataforma Universal do Windows) é uma enorme vantagem”, o que mostra que a empresa quer profissionais que possam traduzir seus softwares para o sistema operacional da Microsoft. Esse pode ser um indício de que a Apple TV+, que atualmente não roda no Xbox One, pode finalmente dar as caras no console, o que seria uma vantagem, já que há uma boa parcela de espectadores que usa videogames para assistir a filmes e séries na TV.

