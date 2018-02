A Apple lançou o IOS 11.2.6 para corrigir falha que travava o Iphone

O iOS 11.2.6 foi lançado pela Apple na segunda-feira (19) e inclui a correção de erros para o idioma telugo, língua oficial em Andhra Pradesh, na Índia. Os caracteres do idioma faziam aplicativos de mensagens como o iMessage, Facebook Messenger e o WhatsApp travarem.

O erro foi descoberto na semana passada, permitindo que indivíduos mal intencionados enviassem mensagens na língua telugo para travar os aplicativos nos iPhones e iPads. A falha também foi detectada no navegador Safari e no aplicativo de mensagens utilizado pelo macOS e pelo Apple Watch. Também foram lançadas atualizações corrigindo qualquer eventualidade relacionada a esse erro para watchOS e tvOS.

Essa foi a terceira emissão de atualizações do iOS 11 visando corrigir erros que levam iPhones a travarem nos últimos três meses. Na primeira, ocorrida em dezembro, a Apple trouxe uma solução rápida poucas horas depois que um erro de bloqueio do iPhone surgiu. A segunda, em janeiro, corrigiu um erro em que um link poderia congelar o uso do smartphone.

Display

A Apple confirmou de modo oficial aos desenvolvedores que os novos aplicativos da App Store precisam contar com suporte ao display de super retina do iPhone X a partir de abril. Deste modo, os aplicativos precisam ser compatíveis com a funcionalidade do iPhone X para conseguir proporcionar aos consumidores a mesma experiência.

A Apple enviou um e-mail aos desenvolvedores com a finalidade de encorajá-los a utilizar todas as funcionalidades do iOS 11, mencionando que o aparelho pode dar uma “experiência mais inteligente, unificada e imersiva com Core ML, ARkit, câmera APIs, domínios SiriKit, integração com o Apple Music, drag and drop do iPad, e mais”.

Vale mencionar que a companhia, mesmo que encoraje os desenvolvedores, não os força a usar todas as funcionalidades. Muitos aplicativos já estão trabalhando com a tela do iPhone X, incluindo o YouTube, SnapChat, Google Maps, Facebook, Netflix, Reddit Mobile, Twitter, Imgur, Messenger, Spotify, Super Mario Run, Amazon Prime Video, Amazon Alexa, 1Password, Hulu, Google Photos, GarageBand, e outros.

A companhia da Maçã também espera trazer novidades para o iOS 12 e acabar com alguns problemas que incomodam os consumidores.

Indústria global de smartphones

Atualmente, a Apple é detentora de mais da metade de todo o faturamento da indústria global de smartphones. Conforme dados da consultoria Strategy Analytics, 51% da receita mundial do último trimestre do ano passado foi para a Apple.

De uma soma de US$ 120 bilhões arrecadados entre os meses de outubro e dezembro pelas fabricantes de smartphones, a Apple obteve US$ 61,4 bilhões. Já no mesmo período de 2016, a empresa conquistou US$ 54,2 bilhões teve 48,5% da fatia do mercado global.

Na segunda colocação aparece a Samsung, com US$ 18,9 bilhões e 15,7% de Market share. Já a Huawei teve US$ 8,4 bilhões em receita e 7% de participação no mercado. Outras fabricantes juntas somaram US$ 31,5 de receita e 26,2% de participação.

No entanto, mesmo com uma vantagem no ranking de receita folgada em relação as suas concorrentes, a companhia não possui tanta vantagem no que diz respeito a venda de smartphones.

Conforme a IDC, a Apple comercializou 77,3 milhões de iPhones no último trimestre do ano passado, já a Samsung somou 74,1 milhões de aparelhos vendidos.

