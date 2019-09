Apple lança versão final de iOS 13

A Apple lançou a versão final do iOS 13 para iPhone nesta quinta-feira (19). A atualização pode ser realizada em celulares a partir do iPhone SE, ou seja, serão contemplados os iPhone’s 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro e 11 Pro Max. Para baixar a atualização do sistema da Apple, basta ir ao menu “Ajustes” e tocar em “Geral”. Em seguida, selecionar “Atualização de Software” e fazer o download da nova versão.

Entre as novidades aguardadas estão o modo escuro, apps mais leves e rápidos, mudanças que buscam aumentar a privacidade e aplicativos nativos repaginados. A câmera dos iPhones terá novas ferramentas de edição de luz e efeitos, tanto para fotos quanto para vídeos. Assim como rival Android, o iOS 13 traz mudanças que visam a aumentar a privacidade dos seus usuários. O recurso “Sign in with Apple” é similar a formas de login com Facebook e Google, mas não entrega o endereço de e-mail no ato do cadastro. Os aplicativos e sites têm acesso a um endereço único e aleatório, que encaminha o conteúdo para o destino final.

