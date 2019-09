A Apple TV+ será lançada em 1º de novembro deste ano para mais de 100 países. A novidade foi anunciada nesta terça (10). O serviço oferecerá uma linha de programas, filmes e documentários originais. A novidade estará disponível no aplicativo Apple TV para iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac e outras plataformas por US$ 4,99 por mês, com uma avaliação gratuita de sete dias.

