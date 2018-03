A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na Região Noroeste do RS, uma carreta totalmente carregada de cigarros contrabandeados durante uma operação de combate ao crime nas fronteiras. A ação contou com o apoio da Receita Federal e da Brigada Militar. Os cerca de 450 mil maços de cigarros de origem estrangeira que estavam no caminhão foram avaliados em mais de R$ 2 milhões.

Deixe seu comentário: