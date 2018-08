Na manhã dessa quarta-feira, a Delegacia Especializada na Defesa do Consumidor da Polícia Civil apreendeu em Porto Alegre 3,5 toneladas de alimentos impróprios para o consumo humano. Ação teve como alvo uma distribuidora de carnes no bairro Passo da Areia, na Zona Norte. O dono do estabelecimento foi preso.

