Apreendido adolescente suspeito de atirar contra policial civil na Zona Sul de Porto Alegre

Foi apreendido nesta quarta-feira (14), um adolescente suspeito de tentar matar um policial civil. O jovem foi apreendido por policiais da 6ª Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa, com apoio de agentes do Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, na região chamada de Buraco Quente, na Zona Sul de Porto Alegre.

A tentativa de homicídio ocorreu durante uma operação policial na mesma localidade, no dia 26 de julho deste ano. O menor foi encaminhado para a Fundação Sócio-Educativa na Capital.

Caso

Um policial civil foi baleado durante operação na Zona Sul de Porto Alegre, quando estava com outros três colegas realizando uma abordagem na área chamada Buraco Quente. Ele foi atingido por um suspeito que fugiu.

O agente foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro.

