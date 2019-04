Apreendido DJ envolvido em estupro coletivo

A Polícia Civil apreendeu um adolescente suspeito de envolvimento no estupro coletivo da adolescente de 13 anos, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. A jovem foi abusada sexualmente durante uma festa de carnaval, no morro do Carvão. Segundo a polícia, o jovem de 16 anos era o DJ que tocava na comunidade. A adolescente alegou que teria sido abusada por cerca de 11 homens.

Deixe seu comentário: