Apreendidos 2 quilos de maconha em blitz na RSC-453, em Venâncio Aires

Dois homens, de 23 e 21 anos, foram presos com 2 quilos de maconha durante uma blitz policial nesta terça-feira (4). A detenção foi realizada no quilômetro 5, da RSC-453, em Venâncio Aires, por agentes do CRBM (Comando Rodoviário da Brigada Militar) de Santa Cruz do Sul.

Os suspeitos estavam em uma motocicleta Honda CG quando foram abordados pela polícia. De acordo com a Brigada Militar, eles seriam integrantes de uma facção criminosa da região.

