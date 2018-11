Apreendidos alimentos em lancheria no Parque Gigante

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre apreendeu 75 quilos de alimentos impróprios para consumo em lancheria localizada no complexo Parque Gigante, do Sport Club Internacional, na quarta-feira, 31. A vistoria foi motivada por denúncia de cidadão ao serviço 156 – Fala Porto Alegre, em relação à falta de higiene do estabelecimento.

