A apreensão de cocaína nos portos do País teve o maior volume em dez anos

As apreensões de cocaína em 2018 nos maiores portos do País são as mais volumosas dos últimos dez anos. Do início de janeiro até esta quinta-feira, a Polícia Federal e a Receita Federal flagraram, em média, 66 quilos da droga por dia. O material é achado escondido em contêineres ou nos navios, a maioria com destino à Europa – até agora as cerca de 30 operações somaram 13,8 toneladas retiradas de circulação. Durante todo o ano passado, foram 17,6 toneladas de droga apreendidas nos portos – média de 49 quilos por dia.

Especialistas apontam que o aumento nas apreensões, que começou a ser notado a partir de 2016, indica uma atuação mais qualificada das forças policiais, com trabalho de inteligência, mas também que as facções criminosas, em especial o Primeiro Comando da Capital (PCC), está atuando com maior intensidade para tentar escoar o produto ilegal e manter seu ritmo de crescimento. Um terceiro fator associado a esse, segundo aponta o escritório da Organização das Nações Unidas sobre Droga e Crime (UNODC), é o aumento nas áreas de plantação de coca na Colômbia, Peru e Bolívia.

Das 13,8 toneladas apreendidas até esta semana, 10,1 toneladas foram encontradas no Porto de Santos, o maior do País. Ao longo dos anos, as operações no porto paulista têm encontrado os maiores volumes da droga. Enquanto em 2015 os órgãos de segurança haviam flagrado 1,4 tonelada, em 2016 o número passou para 10,6 toneladas, crescimento confirmado em 2017: 12,1 toneladas ao longo dos 12 meses. As apreensões em portos são mais volumosas do que os flagrantes em aeroportos. Em 2017, operações recordes no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, flagrou 2,5 toneladas de cocaína.

Apesar da concentração em Santos, a localização de cocaína nos portos também cresceu em Paranaguá (Paraná) e no Rio. No porto paranaense, as 2,1 toneladas encontradas neste ano é a maior quantidade já apreendida no local na década. O mesmo vale para a 1,5 tonelada apreendida no porto fluminense.

Fiscalização

Os terminais do litoral paulista movimentam anualmente cerca de 110 milhões de toneladas em mercadorias. O grande volume de trânsito é apontado como um dos fatores para o Porto de Santos ser o escolhido por quadrilhas para transportar drogas, com o objetivo de estar menos sujeitas a fiscalização. “É impossível fiscalizar todos os contêineres. O que fazemos é montar um perfil de carga suspeita baseado em informações do exportador, do destino, além de usar imagens de scanner que podem indicar a presença da droga”, disse o auditor fiscal Oswaldo Souza Dias Júnior, chefe da Equipe de Repressão (Eqrep) da Alfândega de Santos.

Mercado

A droga tem sido destinada sobretudo para portos europeus. Neste ano, cocaína foi encontrada em seis oportunidades em contêineres que fariam baldeação ou tinham como destino final o porto da Antuérpia, na Bélgica. A recorrência de casos já fez com que policiais federais belgas viessem a São Paulo, em abril, para discutir estratégias de combate ao tráfico com as autoridades brasileiras. Além desse destino, outros mais comuns são o porto de Algeciras, na Espanha, o de Rotterdam, na Holanda, e o de Le Havre, na França. Em três oportunidades, policiais encontraram drogas em navios que partiriam em direção ao continente africano.

Deixe seu comentário: