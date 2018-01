A apreensão do passaporte de Lula é provisória

O juiz federal Ricardo Leite aplicou ao ex-presidente Lula a medida cautelar de proibição de ausentar-se do País, com a consequente apreensão de seu passaporte, com base no pedido da acusação. Trata-se de medida alternativa à prisão preventiva, que tem natureza cautelar, e é expressamente prevista no artigo 320, do Código de Processo Penal.

Isso não se confunde com a prisão consequente da condenação definitiva. O Código de Processo Penal, em seu artigo 282, I, autoriza a imposição de tal medida sempre que ela se mostrar necessária “para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais”.

No caso do ex-presidente, em consonância com a previsão legal, o juiz federal entendeu que a medida era imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, bem como se mostrava conveniente para a instrução criminal.

Isso porque, em vista do pronunciamento público do próprio ex-presidente, que se diz vítima de um golpe do Poder Judiciário, o magistrado entendeu que as não raras declarações públicas de seus aliados políticos sobre a possibilidade de solicitação de asilo político ganharam grossos contornos de seriedade.

