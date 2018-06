Às 12h30min desta quinta-feira, a artista circense Roberta Alfaya apresenta na CCMQ (Casa de Cultura Mario Quintana) o espetáculo de dança “Gira”, resultado de uma pesquisa com povos ciganos ao redor do mundo. O evento, com participação da banda The No Smoking Orchestra, ocorre na Travessa dos Cataventos. Entrada franca.

