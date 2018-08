O Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mario Quintana apresenta, nesta quinta (16), às 20h, o show “Classics” com o cantor Cristiano Nichelle. O músico natural do Rio Grande do Sul viaja pelo Brasil apresentando suas versões de famosas canções do estilo romântico. Os ingressos custam R$ 50. Nichelle, que possui 20 anos de carreira, é um cantor fascinado pelo romantismo.

