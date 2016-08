Apresentador de emissora dos Estados Unidos fica surpreso com canais pornôs na TV paga brasileira

Um dos principais apresentadores da rede americana “CNN”, Anderson Cooper ficou surpreso com a facilidade de acessar canais pornográficos na televisão brasileira.

Em entrevista a Stephen Colbert, comandante do “The Late Show”, ele contou que esteve no Brasil passando as férias durante a Olimpíada e precisava ficar alerta para que seus sobrinhos não acabassem assistindo sem querer à programação para adultos.

“Meus sobrinhos têm idades que vão dos quatro aos 13 anos, todos queriam assistir à Olimpíada”, disse o jornalista.

“Então comprei uma televisão para eles. O que eu não sabia era que, por exemplo, nos canais 220, 221, 222 e 223 passava a Olimpíada, depois vinham as emissoras religiosas. Aí, cinco números depois, eram quatro canais de pornografia explícita”, acrescentou.

Outro problema percebido por ele é que, ao zapear os canais, primeiro o nome do programa é exibido na tela e só alguns segundos depois a imagem aparece. Por isso, mesmo atento, não conseguiu evitar totalmente o contato com a pornografia.

“Era muito assustador porque, quando você muda de canal, antes aparece uma guia com o nome do programa, coisa como ‘Anal Aventura’ e ‘Obrigado, Orgasmo’. Quando eu via isso, sabia que tinha uns cinco segundos no máximo para pular na televisão e desligá-la antes que meus sobrinhos vissem o que estava passando”, contou.

Colbert, então, brincou dizendo que era só explicar se tratar de uma luta greco-romana.

Cooper também reclamou da transmissão olímpica das emissoras brasileira, dizendo que perdeu todos os eventos de grande importância porque os canais cortavam “para alguma partida de tênis de mesa entre Brasil e Mongólia”.

O jornalista é dono de uma mansão em Trancoso, na Bahia, onde costuma vir para passar as férias. (Folhapress)

