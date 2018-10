Apresentador de programa policial é eleito governador do Amazonas

Em sua primeira disputa eleitoral, o apresentador de TV Wilson Lima (PSC), 42, se elegeu governador do Amazonas. Com 89,4% das urnas apuradas, o jornalista obteve 59,59% dos votos válidos, superando os 40,41% dados ao veterano governador Amazonino Mendes (PDT), 78, que tentava o quinto mandato.

Ambos apoiaram no segundo turno Jair Bolsonaro (PSL), que se manteve neutro na disputa estadual.

Sem aliança formal com caciques políticos do estado, Lima se beneficiou da exposição como apresentador do popular programa de TV “Alô Amazonas”, transmitido pela afiliada local da Record e focado em notícias policiais.

A coligação de Lima tem três partidos (PSC, PRTB e Rede) e dispunha de 25 segundos de TV no primeiro turno. Por outro lado, ele contou com respaldo da Rede Calderaro de Comunicação, da qual é funcionário licenciado. A presidente do grupo, Tereza Cristina Calderaro Correa, apoiou a campanha de Bolsonaro.

Na campanha, Lima prometeu melhorar as gestões da saúde e da segurança pública e lutar pelo asfaltamento da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho (RO).

Deixe seu comentário: