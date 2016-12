Apresentador de TV tem ataque de fúria e destrói o cenário do programa ao vivo

Um momento de fúria do apresentador Paulo Gomes, do programa Cidade Alerta Paraná, viralizou na internet. Irritado com falhas técnicas enquanto estava no ar, ele resolveu martelar um monitor de TV. “Olha só como é a esculhambação geral aqui”, disse o apresentador antes de começar a quebrar o cenário, que já estaria sendo utilizado há três anos.

Na volta do intervalo, Gomes ainda pediu desculpas aos telespectadores. O programa foi encerrado por outro jornalista. Pelo formato do programa, internautas desconfiam de mais uma encenação por audiência. O “momento de fúria” não teria passado de um “teatrinho”. Quem conhece o apresentador, porém, garante que a reação foi desproporcional.

