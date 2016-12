Apresentador diz que descobriu que tinha câncer após um conselho de amiga de trabalho

O apresentador americano Andy Cohen, de 48 anos, revelou que descobriu que estava com câncer de pele após ter sido aconselhado pela amiga de trabalho, a apresentando Kelly Ripa, de 46, a procurar um médico. A companheira do programa “Live with Kelly” estranhou uma marca nos lábios do amigo e insistiu que ele procurasse um especialista. Em uma consulta, então, ele recebeu o diagnóstico da doença. As informações são da coluna “Page Six” do jornal “The New York Post”.

Segundo Cohen, em uma festa entre amigos em comum, Kelly notou uma mancha negra no lábio inferior do apresentador e o alertou sobre os riscos de um problema de pele. “Eu tinha esse ponto preto no meu lábio inferior e estávamos na festa da mãe de Anderson Cooper (Glória Vanderbuilt) em abril. Você me disse que isso não era algo bom. Era um melanoma. Eles [os médicos] o removeram”, disse Cohen a Kelly durante o programa do qual também é um dos apresentadores. “Eu te agradeço por ter sido tão dogmática. O meu lábio se recupera bem e tive um pedaço dele arrancado”, completou.

Cohen explicou ainda que o fato de se expor muito à luz solar pode ter ajudado a causar a doença. “Eu amo o sol. E eu, com certeza, nunca pensei que esse tipo de coisa poderia acontecer comigo. Isso muda minha relação com o Sol”, afirmou.

