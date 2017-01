Apresentador é demitido após chamar Ludmilla de “macaca” ao vivo na TV

O apresentador Marcão do Povo, que chamou Ludmilla de “macaca” ao vivo em um programa de TV, foi demitido pela emissora em que trabalhava. Mas não é só isso. Ludmilla vai prestar queixa contra o apresentador. “Não deixaremos impunes tais fatos”, disse ela no Instagram.

Na edição do “Balanço geral Brasília”, da Record, do dia 9 de janeiro, ele comentava o fato de a cantora ter se recusado a tirar fotos com fãs em um restaurante do Rio.

“Não dá pra entender, era pobre, ‘macaca'”, disse ele.

O comunicado da Record sobre o desligamento do apresentador: “A Record TV vem a público lamentar os transtornos causados à cantora Ludmilla, sua família e seus fãs motivados por um comentário feito pelo apresentador Marcão no Balanço Geral DF. A Emissora repudia qualquer ato dessa natureza e afirma que este tipo de conduta não está na linha editorial de nosso Jornalismo. Por este motivo, a Record TV Brasília optou por rescindir o contrato do apresentador Marcão”, diz o comunicado enviado pela Record”. (AG)

