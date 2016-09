Apresentadora passa mal e desmaia durante programa ao vivo

Uma apresentadora portuguesa passou mal e desmaiou ao vivo enquanto comandava um programa ao vivo. Erica Cardoso, que apresenta o Super Quiz, exibido pela TVI, já havia reclamado do calor no estúdio e pedido um copo d’água. Ela caiu enquanto falava com um telespectador no telefone. O programa foi interrompido e, recuperada, Erica voltou ao ar pouco depois. Antes de seu retorno, ela explicou que estava constipada. No Facebook, ela agradeceu o carinho do público.

“Muito, mas mesmo muito obrigada a todos pelas mensagens e comentários de carinho que recebi durante todo o dia de hoje. Não poderia estar mais agradecida. Um beijinho, até amanhã gente de bem. PS.: No backstage da produção, passa-se muita coisa ao mesmo tempo; assim que perceberam que eu precisava de ajuda, a minha equipe não me falhou em nada. Também eles merecem que lhes seja dado o valor merecido”, escreveu.

