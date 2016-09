Apresentadora Renata Fan chora com possibilidade de rebaixamento do Internacional

A situação crítica do Internacional no Campeonato Brasileiro, 18º colocado na tabela, provocou o choro da torcedora e ex-Miss Brasil Renata Fan, na manhã desta sexta-feira, ao vivo, pela TV. A apresentadora do programa “Jogo Aberto”, do canal Bandeirantes, não segurou as lágrimas ao falar da real chance do time gaúcho cair para a Segunda Divisão, algo inédito na história da competição.

Enquanto a colorada chorava, o ex-jogador Denilson, seu companheiro de programa, brincava com o sofrimento da torcedora. Renata Fan foi parar nos Trending Topics do Twitter por causa do choro ao vivo.

“Eu estou enxergando o meu futuro na Série B”, disse a apresentadora. O ex-meia, que nunca jogou em clubes gaúchos, ainda comentou que Renata Fan estava usando um brinco azul, que lembrava o escudo do Grêmio, maior rival do Internacional e que já disputou a Série B duas vezes, vencendo a edição de 2005.

Em 25 rodadas da Série A 2016, o Internacional acumula só sete vitórias, seis empates e 12 derrotas, a última delas na noite de quinta-feira para o Vitória, por 1 a 0, em pleno o Estádio Beira-Rio. Na próxima segunda-feira, o Colorado viaja para enfrentar o lanterna América-MG, no Independência, às 20h (de Brasília). (AG)

