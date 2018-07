Os apresentadores do canal de viagens High On Life, do site YouTube.com, morreram ao cair na chachoeira Shannon Falls, na província de Colúmbia Britânica, no Canadá. Ryker Gamble, Alexey Lyakh e Megan Scraper nadavam no topo do local quando caíram de uma altura equivalente a um prédio de dez andares.

