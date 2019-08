Aprovação da reforma da Previdência deve acontecer esta semana, afirma Rodrigo Maia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse nesta segunda-feira (5) que espera que a tramitação da reforma da Previdência na Casa termine ainda nesta semana. O texto, aprovado às vésperas do recesso parlamentar de julho, ainda precisa passar por mais um turno de votação na Câmara.

A avaliação de Maia foi feita quando ele respondia a uma plateia de estudantes sobre quais foram os momentos da sua carreira que julgava mais importantes. Entre eles, o presidente da Câmara citou a reforma da Previdência, “espero que terminando esta semana”, disse, em evento da Fundação Estudar, na capital paulista.

Maia tem se dedicado a agenda de reuniões para agilizar a tramitação da reforma. Nesta segunda, almoçou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e participou de jantar com os líderes partidários à noite. Na semana passada, Maia se reuniu com o secretário da Previdência, Rogério Marinho, com o deputado Marcelo Ramos (PL-AM), que presidiu a Comissão Especial sobre o assunto, com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e com o presidente Jair Bolsonaro.

