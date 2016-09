Aprovação das contas de 2015 pelo TCE reconhece esforço do governo por ajuste fiscal, afirma governador

A manifestação favorável à execução orçamentária de 2015 do Poder Executivo, durante julgamento do Pleno do TCE (Tribunal de Contas do Estado), foi classificada pelo governador José Ivo Sartori como “um reconhecimento ao esforço em busca do Ajuste Fiscal, iniciado no ano passado”.

Para o governador Sartori, o julgamento do TCE, realizado nesta terça-feira (6), indica a transparência e a legalidade de todos os atos adotados no trato dos recursos públicos ao longo do primeiro ano do seu mandato.

Para o governador, as dificuldades econômicas que o País atravessa agravaram os problemas estruturais do Estado em 2015. “Mesmo com o desafio de executar um orçamento com receitas irreais e as despesas crescendo acima da inflação, buscamos preservar ao máximo os serviços essenciais à sociedade”, destacou Sartori, ao citar avanços como a Previdência Complementar e a carência no pagamento das parcelas da dívida com a União.

Com queda real na arrecadação de impostos, por conta das dificuldades econômicas, o Estado adotou medidas de contingenciamento, como a redução do número de secretarias e Cargos em Comissão e a diminuição de despesas correntes como viagens e diárias. Em 2015, publicou pela primeira vez informações detalhadas sobre a remuneração salarial dos servidores.

