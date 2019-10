Aprovação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos dependerá do “humor” dos senadores, diz líder do governo

O novo líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB-TO), afirmou acreditar que a crise no PSL não deve atrapalhar a eventual indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para a embaixada do Brasil em Washington (EUA). Ele acrescentou, no entanto, que a aprovação do parlamentar dependerá do “humor” dos senadores.

Embora Bolsonaro ainda não tenha formalizado a indicação do filho, tem dito desde julho que a fará. Eduardo assumirá a embaixada somente se o seu nome for aprovado pelo Senado.

“Depende do humor do Senado, da desenvoltura no trabalho do Senado pelo Eduardo. A crise do PSL não atrapalha, eu acho, porque é localizada, é uma questão partidária. Até porque na condição de embaixador ele deixa o partido e o mandato, então não interfere. A indicação depende do trabalho dele no Senado”, afirmou o senador.

Para Gomes, o líder do governo no Congresso deve concentrar a sua atuação na “busca de convergência” em torno de projetos de interesse do governo. O senador assumiu o posto quando Bolsonaro decidiu retirar a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) da função.

Ela apoiou uma lista que mantinha o deputado Delegado Waldir (PSL-GO) no posto, enquanto Bolsonaro tentou colocar o filho Eduardo na função. As informações são do blog da jornalista Andréia Sadi.