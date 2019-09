Aprovação de Jair Bolsonaro cai 16 pontos no Sul do Brasil, segundo pesquisa CNI/Ibope

Nos últimos três meses, a popularidade do presidente Jair Bolsonaro se manteve estável no Brasil. Entretanto, estados do sul do país registram queda acentuada na aprovação. Segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgada nesta quarta-feira (25), de abril para setembro o prestígio do presidente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná caiu em 16 pontos percentuais, passando de 52% para 36%. No último semestre, a porcentagem de habitantes do Sul que consideram a gestão ruim ou péssima subiu: passou de 18% para 28%.

Apesar da queda na aprovação no Sul, o índice ainda está acima no nível nacional. No Brasil, 31% das pessoas considera o governo ótimo ou bom e 34% veem como ruim ou péssimo. A pesquisa ouviu 2 mil pessoas, em 126 municípios, no período de 19 a 22 de setembro. A popularidade do presidente segue menor no Nordeste, onde 20% avaliam o governo como ótimo ou bom e 47% avaliam como ruim ou péssimo.

